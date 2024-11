Léo Pereira elogia Flamengo e quer terminar campeonato ‘de cabeça erguida’

O zagueiro Léo Pereira avaliou positivamente o desempenho do Flamengo no empate sem gols com o Fortaleza nesta terça-feira (26/11), na Arena Castelão.

O jogador a menos foi Pulgar, expulso aos 21 ‘ do segundo tempo, após levar o segundo cartão amarelo numa falta desnecessária. Com dez jogadores, Filipe Luiz reforçou a defesa com três zagueiros e tirou um atacante (David Luiz entrou no lugar de Plata). Assim, se fechou.

Mas Léo Pereira acha que, diantes das circunstâncias, o time se ajustou de forma correta.

“Tivemos até a chance de fazer um gol. A gente jogou bem, mesmo fora de casa e contra um time que é muito organizado e tá com um treinador há longo tempo. Eu acho que a gente não sai satisfeito, mas sai feliz com a atuação”, afirmou.

Léo Pereira quer fechar ano com ‘cabeça erguida’

Ainda faltam três jogos para o Flamengo até o fim do Campeonato Brasileiro. Desse modo, o próximo desafio será contra o Internacional, no domingo, dia 1º, às 16h, no Maracanã. Em seguida, enfrenta o Circiúma na quarta-feira (4/12), às 20h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. E, por último, joga contra o Vitória da Bahia no Maracañã, às 16h, no dia 8/12. Léo Pereira falou da expectativa para essa reta final do Brasileirão, sem chance de título. Afinal, a pontuação do Rubro-Negro não é mais suficiente para conquistar a taça.