Investidor do Atlético responde às declarações de Textor: ‘Nos concentramos no Atlético’

Ricardo Guimarães é um dos investidores da SAF e também é presidente do Conselho Deliberativo. Ele ressaltou que o foco é total no Atlético

A rivalidade entre Atlético e Botafogo segue em alta. Enquanto o clube carioca tenta criar um clima positivo para superar seu momento difícil, o proprietário John Textor tem dado declarações polêmicas, incluindo críticas direcionadas aos jogadores do Atlético. No entanto, essas falas não abalaram o ambiente no clube mineiro.

“Vamos enfrentar um adversário difícil. Eles estão competindo no Campeonato Brasileiro, assim como nós na Copa do Brasil. São dois times de ponta do futebol brasileiro. Como atleticano, confio nos nossos jogadores e no que podemos fazer. Se eles querem falar, que falem. Nossa atenção continuará voltada apenas ao Atlético”, concluiu.