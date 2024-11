Fortaleza x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Fortaleza e Flamengo fazem duelo, nesta terça-feira (26/11), às 20h, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória é fundamental para ambos continuarem vivos na briga pelo título. O Leão, afinal, é o quarto colocado, com 64 pontos, e se ganhar diminui a diferença para Palmeiras e Botafogo. Com 62 e na quinta posição, o Flamengo, aliás, pode diminuir a desvantagem para os líderes a cinco pontos, caso ganhe. Se perder, ficará a oito, com nove a se jogar, dando adeus a qualquer chance de levantar a taça.

A Voz do Esporte vai fazer uma grande cobertura para este decisivo Fortaleza x Flamengo. A Jornada Esportiva começa às 18h30. O pré-jogo e a narração é de Diego Mazur.