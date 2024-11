Estádio do Flamengo vai ser um dos mais altos do Brasil

Futura casa do Rubro-Negro só não será maior que o Nilton Santos, no Rio de Janeiro e o Mané Garrincha, em Brasília

Dessa forma, o estádio do Flamengo só não será maior que o Nilton Santos (70m), no Rio de Janeiro, e o Mané Garrincha, em Brasília, com 62 metros. Vale ressaltar que o estádio do Rio conta com arcos da estrutura da construção, o que valoriza na altura. O Allianz Parque, do Palmeiras, conta com 57 metros. Já Arena MRV, do Atlético Mineiro, tem 52 metros e a NeoQuímica Arena, do Corinthians, 43.

O Estádio do Flamengo tem tudo para se tornar um dos mais altos do Brasil e do mundo. O projeto do local mostra que a previsão é que a futura casa do Rubro-Negro tenha 60 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares. Assim, vai ultrapassar a Allianz Arena (52m), Camp Nou (48m), Santiago Bernabéu (45m), Signal Iduna Park (40m) e o Maracanã (32m).

Apesar da altura, o estudo prevê a construção de um estádio mais vertical. Assim, a projeção da cadeira mais distante do novo estádio será mais próxima que no Maracanã pelo menos em 10%. Com isso, a maior distância será de 190 metros – no Maracanã, chega a 210m – e a menor distância é 6,81m. Além disso, o assento mais alto ficará a 45 metros acima do nível do campo, ângulo de 34%. Vale ressaltar que o campo será 5 metros acima do nível do mar. Os outros 10 metros completam a construção da cobertura.

Com a intenção de receber jogos da National Football League (NFL), que é a liga de futebol americano dos Estados Unidos, os vestiários do Estádio do Flamengo serão maiores e redondos. Uma vez que cada time conta com 53 jogadores, entre titulares e reservas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.