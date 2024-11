Diretoria não vê novo centroavante como prioridade no São Paulo

A comissão técnica do São Paulo já iniciou o planejamento para 2025 e pediu a diretoria a chegada de um novo centroavante. Contudo, um novo camisa 9 chegando no Morumbi será um pouco complicado. Conforme apurou o Jogada10, a contratação de um novo goleador não é a prioridade do Tricolor neste momento.