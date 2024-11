Betinho Marques: Gritar Galo é Libertador, é Libertar as dores do mundo

“A nossa liberdade é o que nos prende”.

O sonho é algo abstrato, algo intangível e subjetivo que move as objetividades. Já parou para pensar que foi o sonho de casar-se, de namorar aquela moça que impulsionou a vida de muitos a construir uma casa, uma família, uma aprovação na universidade?

Pois é! Em todos os sonhos estão se chocando humanas e exatas, o objetivo e o subjetivo, o concreto e o abstrato. O Galo, que de palpável tem a sua torcida, o seu patrimônio, não vive sem o intangível do sonho e da poesia.

Durante 116 anos o atleticano viveu os maiores sabores e dissabores que uma agremiação pode passar e ultrapassar. Mas, durante toda a sua existência, desde de 1908, confundindo-se com a história de Belo Horizonte, algo mais que importante imperou: o orgulho de ser atleticano. Nada, nunca foi mais importante que estar trajado com uma camisa listrada para representar o orgulho, o “sou Galo, claro”.

Sem hipocrisia

Para os novos tempos de vida, até o jornalismo sofreu impactos. Talvez o maior dos “lucros” seja acabar com a hipocrisia de que um comentarista ou jornalista não possa se manifestar ou tenha que torcer forçadamente para um time sem expressão para não poder dizer que torce para o time do seu coração para não se “indispor”. Claro, o profissional sabe diferenciar momentos, afinal, em uma hora somos motoristas, em outros somos transeuntes. Há que se saber se portar em cada condição e ponto.

Mas que bom que as pessoas possam se libertar, lembrar dos jogos que iam com os pais, tios e avôs. Afinal, ninguém nasceu da chocadeira, já dizia meu amigo Guilherme Reis. Como represar o atleticanismo? Pergunte ao comentarista Lélio Gustavo, um dos mais respeitados em Minas Gerais por todas as torcidas… Assim, como se pode negar o “ser atleticano”? Como não poder gritar Galo? Como passar uma vida bancando-se com o tal do imparcial de um esporte tão passional?