Atlético recebe boas notícias antes a decisão da Copa Libertadores

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, recebeu duas importantes notícias vindas do Departamento Médico do clube. Ele poderá contar com dois reforços na decisão da Copa Libertadores. O duelo contra o Botafogo está marcado para o próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), em Buenos Aires, na Argentina.

Nessa segunda-feira o clube comunicou que o lateral Guilherme Arana e o meia Gustavo Scarpa foram liberados pelo DM e vão para a decisão da Copa Libertadores, no próximo sábado.