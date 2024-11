Atlético de Madrid atropela o Sparta Praga com vitória por 6 a 0 na Champions

O Atlético de Madrid não tomou conhecimento do Sparta Praga e atropelou os adversários nesta terça-feira (26), com uma singela goleada por 6 a 0, pela quinta rodada da fase de liga da Champions 2024/25. Julián Álvarez foi o grande destaque do jogo com dois gols, um deles de falta. Além do atacante, Ángel Correa (duas vezes), Griezmann e Llorente completaram a goleada no Stadion Letná, na República Tcheca.

Dessa maneira, o Atlético de Madrid chegou à segunda vitória consecutiva na fase de liga da Champions e subiu para a 9º, com nove pontos. No entanto, o time espanhol ainda segue fora da zona de classificação direta para o mata-mata, e ainda pode perder posições no decorrer desta quinta rodada.