SBT testa novo apresentador após saída de Cleber Machado

Após a saída antecipada de Cleber Machado, o SBT busca soluções para ocupar às lacunas deixadas pelo narrador e apresentador. Enquanto Luiz Alano ficou com a responsabilidade de substituir o antigo número 1 da emissora na narração da final da Copa Sul-Americana, Mauro Beting ocupará interinamente a posição de apresentador do programa ‘Arena’. A informação é do Portal Léo Dias.

A decisão da direção da emissora da família Abravanel em realizar o desligamento antecipado de Cleber Machado ocorreu após o narrador posar para fotos com a camisa da Record, sua nova emissora. O profissional havia acordado em manter seu trabalho no SBT até o fim do ano. A situação gerou mal estar internamente na sua agora antiga casa, o que acabou na antecipação do fim do vínculo.