Reeleita, Leila promete conversa para renovar com Abel Ferreira

O técnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do CR Vasco da Gama, durante partida válida pela vigésima sétima rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na Arena BRB Mané Garrincha. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Crédito: CESAR GRECO

Leila Pereira foi reeleita neste domingo (24/11) e segue como presidente do Palmeiras. Ela derrotou o candidato da oposição, Savério Orlando, e seguirá como mandatária do Verdão até 2027. No período, a dirigente espera que uma pessoa fique ao seu lado e também no Alviverde: Abel Ferreira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após confirmar sua vitória nas urnas, Leila Pereira prometeu que vai conversar com Abel Ferreira para tentar renovar o contrato do treinador português. Mas apenas depois do Campeonato Brasileiro.

“O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025 e o nosso foco total, hoje, é a busca pelo nosso tricampeonato brasileiro. Não pensamos em outra coisa. Depois que as coisas estiverem mais tranquilas, não tenha dúvidas de que vou conversar com nosso treinador, porque é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 2027”, disse Leila. O contrato de Abel Ferreira só se encerra no fim de 2025. O treinador renovou apenas até o ano que vem para disputar o Super Mundial de Clubes. Contudo, uma extensão maior do vínculo não está descartada. Apesar de ser um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, Abel não deve facilitar nas conversas para renovar. Isso porque o português já citou certo cansaço com o trabalho exaustivo no Brasil e, anualmente, recebe ofertas de outros clubes do mundo.