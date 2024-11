Neto faz duras críticas a jogadores e torcida do Botafogo

Ex-jogador e apresentador Neto não poupou jogadores e torcedores do Botafogo após o empate no Nilton Santos pelo Brasileirão

O ex-jogador e apresentador Neto não poupou o Botafogo após o empate no Nilton Santos contra o Vitória, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na edição desta segunda-feira (25) do programa ‘Os Donos da Bola’, da Band, o ídolo do Corinthians fez duras críticas aos jogadores e torcedores do clube carioca. Além disso, a equipe perdeu a liderança da competição para o Palmeiras, seu próximo adversário.

De acordo com Neto, a postura apresentada pelos atletas em campo e pela torcida na arquibancada não condiz com uma equipe que luta pela título do Brasileirão.