Diretor do Santos destaca Renato Gaúcho: ‘Tem o perfil’

O Santos se agiliza para intensificar o planejamento no retorno à Série A em 2025. O foco é conseguir um substituto para Fábio Carille, que deixou o comando do Peixe antes mesmo do final da Série B. Um dos nomes cogitados é o de Renato Gaúcho. O treinador deve deixar o Grêmio no final da temporada e ficar livre no mercado. Apesar de não ter nenhum contato, o diretor executivo do Santos elogiou o comandante tricolor e ser o admirador do trabalho de Portaluppi.

"Vou dar uma resposta pessoal. Eu entendo que ele tem o perfil, não necessariamente que vá colocar ele numa mesa de possibilidade ou de negociação, ele é treinador do Grêmio, mas a minha resposta pessoal de analista de futebol é que sim (tem o perfil para treinar o Santos). Ele tem uma experiência muito grande, mais de cinco anos, e tem essa identidade de ofensividade. Sou admirador do trabalho dele, dos êxitos que tem tido com a recuperação e projeção do Grêmio nos últimos anos", afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha.