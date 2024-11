Cristiano Ronaldo faz dois, Ângelo marca, e Al-Nassr passa pelo Al Gharafa

Cristiano Ronaldo voltou a fazer diferença para o Al-Nassr. Nesta segunda-feira (25), o atacante marcou dois gols na vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre o Al Gharafa, fora de casa, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

Com o resultado, a equipe chega a 13 pontos, em segundo lugar do Grupo B, atrás apenas do Al-Hilal, também da Arábia Saudita, que tem 15. Já o time do Qatar segue com apenas quatro, em sétimo lugar.