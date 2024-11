Corinthians engata sequência e deixa sonho de Libertadores mais próximo

Timão chegou a seis vitórias seguidas no Brasileirão e entrou de vez na briga por uma vaga na próxima edição da competição continental

“A ideia deste time é discurso de botar o Corinthians o mais acima. Ainda falta muito, temos um grupo que sonha, acho que estamos no caminho certo”, disse Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón Díaz, após a vitória sobre o Vasco , na Arena Neo Química, no último domingo. Assim, o Timão mira uma vaga na Copa Libertadores.

O triunfo em cima do Cruz-Maltino foi o sexto seguido do Timão no Campeonato Brasileiro. A sequência positiva aconteceu pela última vez em 2017, quando o Corinthians conquistou o heptacampeonato nacional. Agora, o Alvinegro afasta de vez o fantasma do rebaixamento e entrou com tudo na briga por uma vaga na Libertadores de 2025.

O Corinthians chegou na nona posição, com 47 pontos, mesmo número do Cruzeiro, atualmente o sétimo colocado e último dentro da zona de classificação para a fase eliminatória da Libertadores. A Raposa, contudo, pode aumentar esta vantagem, já que ainda enfrenta o Grêmio, na quarta-feira (27), no Mineirão.

Corinthians sonha com G-8

Entretanto, há uma expectativa que o Brasileirão acabe tendo um G8 nesta reta final. Caso o Botafogo conquiste a Libertadores no próximo final de semana, o oitavo colocado do torneio de pontos corridos também disputaria a competição continental. O Galo, por outro lado, é o 10º com 44 pontos e precisaria subir na classificação para liberar o oitavo lugar.

Caso abra um G8, o Corinthians pode depender apenas das próprias forças para conseguir um lugar na Libertadores. Isso porque o Timão terá um duelo direto contra o Bahia, na Neo Química Arena, que pode valer a oitava colocação.