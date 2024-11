Bragantino goleia o Botafogo e conquista o Brasileirão de Aspirantes

Massa Bruta goleia o Alvinegro, por 5 a 0, em jogo único no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

No segundo tempo, o Bragantino manteve o domínio do jogo. Logo aos seis minutos, André aproveitou outro cruzamento e fez o terceiro gol. Pouco depois, ele converteu um pênalti e aumentou a vantagem para 4 a 0. Por fim, Kauan Martins finalizou a goleada. Após um escanteio, a bola sobrou na área, e ele completou para o gol, fechando o placar em 5 a 0.

O Bragantino venceu, nesta segunda-feira (25), o Campeonato Brasileiro de Aspirantes ao golear o Botafogo por 5 a 0. A decisão, realizada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, ocorreu em jogo único. A equipe abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Chumbinho marcou o primeiro gol. Em seguida, João Victor aproveitou um cruzamento de Athyrson e ampliou para 2 a 0.

Com esse resultado, o time de Bragança Paulista encerrou sua campanha com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. Além disso, marcou 20 gols e sofreu apenas cinco. Agora, o elenco campeão, formado por atletas de até 23 anos, será desfeito, embora alguns jogadores devam ser integrados às categorias de base.

Enquanto isso, o Botafogo contou com Matheus Nascimento como seu principal destaque durante o torneio. No entanto, o atacante, considerado uma promessa da base, ainda não conquistou espaço no time principal.

