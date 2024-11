Veja as chances de título pela UFMG. Palmeiras dispara

Verdão assume a liderança do Brasileiro pela 1ª vez na temporada e dá um salto. Botafogo, agora vice-líder, despenca Crédito: Jogada 10

O Departamento de Matemática da UFMG divulgou seus estudos sobre as chances de título, a Libertadores e o risco de queda para a Série B dos 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro após oito jogos, neste sábado, 23/11, pela 35ª rodada. O Palmeiras assumiu a liderança ao vencer o Atlético-GO e se beneficiar do empate entre Botafogo e Vitória. Assim, o Verdão, de acordo com as contas da UFMG, teve suas chances de título aumentadas de 41% para 63,7%. Já o Botafogo despencou de 53% para 34%, uma queda superior a 40%. No entanto, esse número pode variar muito após o jogo desta terça-feira, quando os dois times com 70 pontos na tabela se enfrentam no Allianz Parque. Fortaleza, Flamengo (que se enfrentam na rodada) e Internacional ainda têm chances mínimas. A rodada, por sua vez, tirou o São Paulo da briga. Na disputa pela Libertadores, já se sabe que o G9 é impossível, pois o Cruzeiro perdeu a final da Sul-Americana. Assim, as contas são para o G8. O São Paulo tem uma vaga garantida, assim como os cinco primeiros colocados. Restam duas vagas, e a briga continua acirrada. Já no rebaixamento, o Atlético-GO perdeu e está matematicamente rebaixado para a Série B em 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Chances, pela UFMG É importante ressaltar que o Departamento de Matemática da UFMG é uma referência no Brasil quando o assunto são probabilidades do futebol. Afinal, os estudos consideram a relevância dos jogos como visitante, bem como o número de partidas que ainda serão jogadas e o momento atual das equipes. No entanto, como há times com partidas a menos, estes, mesmo atrás de alguns rivais, possuem chances maiores de sucesso.

Além disso, o zero não é absoluto; ele é considerado quando um time tem menos de 0,0001 chance de título ou risco de cair. Dessa forma, é possível observar que há times que, embora estejam atrás de alguns rivais, ainda possuem mais possibilidades de sucesso. Enfim, veja abaixo os números da UFMG: CHANCES DO BRASILEIRÃO PELA UFMG Luta pelo título

1º – Palmeiras (70pontos) – 63,7% de título, 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

2º – Botafogo (70 pontos) – 34% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

3º – Fortaleza (63 pontos, menos 1 jogo) – 2,0% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

4º – Flamengo (62 pontos menos 1 jogo) – 0,11% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

5º – Internacional (62 pontos, menos 1 jogo) – 0,26% de título; 100% de Libertadores; zero risco de rebaixamento