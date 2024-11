Sport vence Santos e sobe para a elite do futebol brasileiro

Leão cumpre dever de casa na Ilha do Retiro e conta com derrota do Novorizontino para garantir o acesso à Série A do Brasileirão Crédito: Jogada 10

O Sport está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (24), o Leão venceu o Santos por 2 a 1, com dois gols de Lucas Lima, pela última rodada da Série B e garantiu o acesso para a elite do futebol nacional. Além de fazer o dever de casa e bater o Peixe na Ilha do Retiro, o Rubro-Negro contou com a derrota do Novorizontino para o Goiás e confirmou a vaga no Brasileirão 2025. O Peixe diminuiu o placar com o atacante Wendel Silva. Além disso, o Sport conquistou um feito inédito com este acesso. É a primeira vez que o Leão conquista o acesso na última rodada, e jogando na Ilha do Retiro. Dos quatro acessos anteriores do clube, dois foram fora de casa e dois como mandante, mas com rodadas de antecedência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Decisivo no jogo, Lucas Lima entrou em campo com uma responsabilidade de R$ 500 mil. Isto porque o Sport pagou este valor para ter o meia contra o Santos, e os dois gols valeram cada centavo investido no jogador.

Por outro lado, o Santos encerra sua participação na Série B com 68 pontos. O Peixa havia conquistado o acesso e o título antecipado e apenas cumpriu tabela nesta 38ª rodada. Dessa maneira, Santos (68), Mirassol (67), Sport (66) e Ceará (64) vão disputar a elite do futebol brasileiro em 2025. Ao mesmo tempo, o Novorizontino, que começou a rodada no G-4, terminou na 5ª posição, com 64 pontos. O jogo O Sport fez um bom primeiro tempo na Ilha do Retiro, e a equipe levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo após gol de pênalti nos acréscimos marcado por Lucas Lima. Em casa, a equipe rubro-negra começou a partida com muita intensidade, tentando impor um ritmo acelerado. Já o Santos, mais cauteloso, buscava desacelerar o jogo. Após algumas oportunidades do Leão, o lance decisivo aconteceu nos acréscimos. Lucas Lima fez um passe preciso para Fabrício Domínguez, que foi derrubado por Pituca na área, e o próprio meia confirmou a vantagem.

O Santos voltou com duas alterações para o segundo tempo, mas o time não conseguiu crescer de rendimento. O Sport, por outro lado, tentou controlar mais o ritmo do jogo e soube aproveitar a vantagem. A primeira boa chance do segundo tempo foi dos donos da casa, em finalização de Dalbert para boa defesa de Brazão. No entanto, a estrela de Lucas Lima voltou a brilhar e ele aproveitou cruzamento da esquerda para finalizar rasteiro e anotar o segundo no jogo, aos 17 minutos. Os donos da casa ainda tiveram um gol anulado após revisão do VAR. Mas, em poucos minutos, o Santos conseguiu assustar os torcedores na Ilha do Retiro. Wendel Silva aproveitou sobra de bola e diminuiu para o Santos, aos 30 minutos. No lance seguinte, Laquintana, que saiu do banco, desperdiçou uma oportunidade cara a cara com o goleiro Caíque França. Porém, o Sport teve novo pênalti a seu favor e tinha tudo para encerrar a partida de forma tranquila. Mas, Chrystian Barletta perdeu a cobrança, defendida por Brazão. Apesar de toda emoção na reta final da partida, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.