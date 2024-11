Romero e Matheus Pereira choram com vice do Cruzeiro

Volante e meia-atacante estão entre os jogadores mais queridos pela torcida cruzeirense nos últimos anos. Cruzeiro perdeu a Sula para o Racing Crédito: Jogada 10

Após o vice do Cruzeiro para o Racing na Sul-Americana, o volante Romero e o meia-atacante Matheus Pereira não esconderam as lágrimas e a tristeza com a perda do título. Afinal, a Raposa foi superada pelos argentinos por 3 a 1, em Assunção. “É difícil entender que a taça não é nossa, mas o futebol é assim. Sei que esses caras tinham muita ilusão, minha família estava toda aí, mas o futebol é assim. Temos que entender que representamos uma camisa muito grande. Vai doer, mas temos que voltar a treinar, porque temos quatro jogos para jogar novamente a Libertadores e competir para ser campeão, porque o Cruzeiro é vencedor e tem que ser campeão”, começou Romero.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Triste, amigo, porque têm pessoas do seu lado que dão o melhor no clube, todos os dias. Estava falando do Bruno Faleiro (executivo de comunicação), que está há 16 anos aqui e ama o Cruzeiro. Um roupeiro, um massagista… todos torcedores do clube e tentam dar o máximo por nós. William, Marlon, Lucas Silva, jogadores que estavam ano assado e sofreram para caramba. No final, conseguiram levar o Cruzeiro novamente para Sul-Americana. Cheguei este ano, com muita ilusão de levantar taça com esse clube que amo muito, que gosto muito do torcedor”, acrescentou o argentino.

Matheus Pereira e a derrota para o Cruzeiro Já Matheus Pereira apontou que esta foi a final que ele perdeu que mais sofreu, afinal, pois ele ele é torcedor cruzeirense. Além disso, esta foi a primeira decisão de torneio continental por um clube brasileiro. “É difícil. A gente trabalha para ser campeão, nos dedicamos para caramba. Quando chega um momento assim, sendo ainda o clube do coração…. já perdi algumas finais, mas essa me doeu mais, porque é o clube do meu coração. Tentamos, demos nosso melhor, mas sofremos por 20 minutos que entramos mal. O futebol é isso. A gente paga caro, às vezes”, desabafou o camisa 10 do Cruzeiro. Bola para frente O Cruzeiro aumenta seu jejum de títulos internacionais com esta derrota. Dessa forma, a última conquista foi a Recopa Sul-Americana de 1998. Já a última final internacional da Raposa havia sido em 2009, quando perdeu para o Estudiantes, também da Argentina, na Libertadores.