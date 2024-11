Fiorentina vence a sétima seguida e acirra briga no Italiano

Fiorentina não perde há mais de dois meses no Scudetto e iguala pontuações da Inter de Milão e da Atalanta Crédito: Jogada 10

Imparável!? A Fiorentina alcançou a sétima vitória seguida no Campeonato Italiano, derrotando o Como, fora de casa, por 2 a 0. Os gols da Viola foram anotados por Yacine Adli, ex-Milan, e Moise Kean, ex-Juventus, um em cada tempo. Desse modo, a Fiorentina está com 28 pontos em 13 rodadas, empatada em pontuação com os líderes Atalanta e Inter de Milão, que já jogaram na rodada. Inclusive, a Viola recebe a Internazionale no próximo domingo (1). O trio é seguido de perto por Napoli (26), Lazio (25) e Juventus (25). Desses três, apenas e Juve já jogou na rodada. Portanto, a disputa do Campeonato Italiano está para lá de emocionante com cerca de um terço já disputado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, a série invicta da Fiorentina é de nove jogos. A sequência começou em setembro, com vitória sobre a Lazio por 2 a 1. Depois, a Viola, comandada por Raffaele Palladino, empatou sem gols com o Empoli. Dali em diante, o time de Florença passou por cima de Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino, Verona e agora Como. Os derrotados deste domingo (23), aliás, seguem em 17º, com 10 pontos (caem três).