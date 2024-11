Espanhol: Real Madrid vence Leganés e segue na cola do líder Barcelona

Além disso, a partida deste domingo marcou o retorno de Courtois, que ficou afastado de sete partidas por conta de lesão muscular. No ataque, Mbappé e Vini Jr. atuaram lado a lado novamente. Outra novidade no time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti foi Valverde na lateral-direita. O uruguaio assumiu a braçadeira de capitão e marcou um gol de falta.

O Real Madrid voltou a vencer no Campeonato Espanhol. Após a pausa para a Data Fifa de novembro, o clube merengue retornou aos gramados e venceu o Leganés por 3 a 0, neste domingo (24), em partida válida pela 14ª rodada da La Liga. Mbappé, Valverde e Bellingham anotaram os gols da vitória que manteve o time na cola do líder Barcelona.

Dessa maneira, o Real Madrid chegou aos 30 pontos e voltou para a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Ao mesmo tempo, a vantagem do líder Barcelona caiu para quatro pontos, mas o clube merengue tem uma partida a menos que o rival e a diferença pode cair para apenas um ponto.

Por outro lado, o Leganés caiu para a 14ª posição, com 14 pontos. No entanto, a equipe tem quatro pontos de vantagem para o Valencia, primeiro na zona de rebaixamento.

O jogo

O Real Madrid fez um bom primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Com Mbappé jogando pela esquerda e Vinícius mais centralizado, o time merengue ainda buscava entrosamento no ataque, mas conseguiu criar boas chances. Na primeira, Vini deu um passe preciso para Mbappé, que marcou, mas o lance foi anulado por impedimento do francês. Já no final do primeiro tempo, Vini aproveitou um erro de Altimira, invadiu a área com liberdade e passou na medida para o camisa 9 abrir o placar.

No segundo tempo, o Real Madrid teve amplo domínio da posse de bola e controlou o ritmo do jogo. Assim, Valverde anotou um gol de falta aos 20 minutos para encaminhar a vitória. Os merengues quase ampliaram após bela jogada de Vini Jr, mas Arda Guler parou em grande defesa do goleiro adversário. Por fim, aos 40 minutos, Bellingham aproveita rebote e confirma o placar de 3 a 0.