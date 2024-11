Torcida do Fluminense apoia e cobra em empate no Maracanã

Tricolor empatou no fim com o Fortaleza e segue na briga contra o Z4 do Brasileirão Crédito: Jogada 10

Para tentar empurrar o time, o Fluminense fez promoção de ingressos para o jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Além disso, distribuiu faixas em parceria com a patrocinadora máster na entrada ao Maracanã. Contudo, o Tricolor não teve o resultado esperado. Um misto de vaias e aplausos ao conquistar um empate no fim. Logo ao anunciar a escalação, o técnico Mano Menezes foi muito vaiado. O time, afinal, precisa de vitórias e se apoia em confrontos contra Criciúma e Cuiabá para se livrar de vez do rebaixamento.

Martinelli também virou alvo após erro que culminou no gol de empate do Fortaleza. A cada toque do volante a torcida não poupou o jogador: vaias e xingamentos. A situação piorou quando veio a virada com Marinho. A torcida perdeu completamente a paciência e começou a vaiar e xingar os jogadores. Os cariocas jogaram a segunda etapa pressionados. Para tentar mudar o panorama, Mano Menezes promoveu mudanças. Uma delas foi Renato Augusto no Keno. O camisa 7 antes mesmo de entrar em campo já estava sendo vaiado.