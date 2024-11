Sport x Santos: onde assistir, escalações e arbitagem

Sport e Santos duelam neste domingo (24/11), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe, 68 pontos, já está com o acesso e o título garantido da competição e apenas cumpre tabela no confronto. Já o Leão terá o jogo mais importante do ano. Afinal, a equipe está na quinta posição com 63 pontos. Precisa vencer os paulistas e torcer para tropeços de Ceará (63 pontos, Mirassol (64) ou Novorizontino (64) , para jogar a Série A no ano que vem.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.