São Paulo x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

São Paulo e Atlético jogam neste sábado (23/11), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista é o sexto colocado e ainda busca terminar entre os cinco primeiros e conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já o Galo é o 11° e, apesar de estar com a cabeça na final da Libertadores, também tem chances de garantir um lugar no torneio continental ano que vem pelo Brasileirão. Os mineiros estão a quatro pontos do rival Cruzeiro, que hoje abre o G-7 da competição.

