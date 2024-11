Raphinha marca, Barcelona vacila e leva empate do Celta pelo Espanhol

Catalães abrem 2 a 0, com gols de Raphinha e Lewandowski, mas cedem a igualdade ao time da casa, no estádio Balaídos

O resultado mantém os Blaugranas na liderança de La Liga, agora com 34 pontos. O Atlético de Madrid vem em segundo, com 29. O Real está em terceiro, com 27, porém tem dois jogos a menos. O Celta está em 11º, com 18.

O Barcelona perdeu a chance de disparar no Campeonato Espanhol. Neste sábado (23), os catalães abriram dois gols de diferença, mas levou o empate em 2 a 2 do Celta de Vigo, no estádio Balaídos. Raphinha e Levandowski marcaram para o time visitante, com Alfon González e Hugo Álvarez deixando tudo igual para os galegos.

As duas equipes voltam a atuar pelo Espanhol no próximo sábado, ambos na Catalunha. O Barcelona joga contra o Las Palmas, às 10h (de Brasília). Já o Celta visita o Espanyol, as 14h30.

O Celta começou tentando surpreender o Barcelona, contando com o apoio de sua torcida. Aos poucos, os visitantes foram colocando ordem na casa, saindo rápido para o ataque. Assim, chegou ao primeiro gol aos 18 minutos. Koundé lançou Raphinha, que contou com falha de Mingueza para abrir o placar. Foi o oitavo gol do brasileiro em La Liga.

Apesar do gol sofrido, o Celta não estava mal no jogo e levava perigo ao gol do Barcelona. Por outro lado, os culés falhavam no passe decisivo, muitos deles com objetivo de deixar Lewandowski na cara do gol. O polonês até chegou a balançar as redes, mas o juiz marcou impedimento.

Expulsão de Casadó prejudica o Barcelona

Os galegos iniciam o segundo tempo em busca do empate, povoando o campo do Barcelona. Mas quem acabou marcando novamente foi o time catalão. Raphinha roubou bola de Mingueza e lançou Lewandowski, que deixou o dele no Balaídos. O brasileiro, melhor da equipe de Hansi Flick, ainda acertaria a trave.