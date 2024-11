Lucas Silva lamenta erros, mas pede união ao elenco do Cruzeiro: ‘Juntar os cacos’

O Cruzeiro não teve uma boa atuação diante do Racing na final da Sul-Americana, no Paraguai. Em campo, o time reagiu muito mais na transpiração do que na inspiração, mas perdeu por 3 a 1. Na saída de campo, Lucas Silva lamentou a desatenção da equipe no início, que resultou em dois gols do adversário, e ressaltou que o foco agora é se organizar para a reta final do Brasileirão.

“Faltou a gente se impor nos primeiros minutos para que não sofrêssemos os gols tivemos que correr atrás, nos organizarmos na partida. Isso aconteceu no segundo tempo, mas faltou um pouco mais para conseguirmos empatar ou virar. Dói, é difícil, será complicado nos próximos dias. Reconhecer a torcida que saiu de Belo Horizonte e nos incentivou até o fim”, disse.