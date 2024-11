Flamengo vence Vasco e é campeão carioca sub-17

Joshua, grande promessa da base rubro-negra, é o grande destaque do Fla em vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival, na Gávea

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0 e conquistou o Carioca sub-17 na manhã deste sábado (23), na Gávea. Os gols foram marcados por Joshua e Christian, um em cada tempo. Presidente do Fla, Rodolfo Landim acompanhou a partida e distribuiu as medalhas para os atletas do Rubro-Negro.