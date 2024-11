Cruzeiro volta a disputar uma decisão de torneio continental após 15 anos

No entanto, o cenário agora é diferente. Em 2024, Ronaldo decidiu vender as ações da SAF e o empresário cruzeirense Pedro Lourenço comprou o clube. Já investindo mais de R$ 200 milhões na janela do meio da temporada, ele está determinado a devolver ao Cruzeiro o brilho de suas grandes conquistas.

Premiação milionária

O desejo de conquistar novamente um título continental, afinal, motivou Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, a investir em uma premiação significativa. Se o time for campeão, o Cruzeiro receberá R$ 35 milhões (6 milhões de dólares). Pedrinho já garantiu que 60% desse valor, ou seja, R$ 21 milhões, será destinado aos jogadores e comissão técnica.

“Eu falei com eles que vou destinar 60% da premiação aos jogadores, estão cientes disso. O importante para o Cruzeiro é ser campeão. O prêmio da Sul-Americana não vai mudar muito a nossa vida no Cruzeiro, no dia a dia. Precisamos ganhar essa taça, ela será muito importante para o próximo ano e as próximas competições. 60% do prêmio vai ser deles”, afirmou Pedrinho.