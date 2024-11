Cinco anos após título da Libertadores, Jorge Jesus perde após 44 jogos no Sauditão

Al-Hilal não era derrotado no Camponato Saudita desde maio de 2023, dois meses antes da chegada do treinador português

Dia 23 de novembro. Na mesma data em que lembra e celebra os cinco anos do título da Libertadores-2019 com o Flamengo, o treinador Jorge Jesus viu o seu atual time, o Al-Hilal, perder após 46 jogos no Campeonato Saudita (44 sob seu comando). A equipe foi superada, de virada, por 3 a 2 para o Al Khaleej, pela 11ª rodada da competição.