Borussia goleia o Freiburg e segue na caça ao Bayern

Borussia vence em casa por 4 a 0 e está a dez pontos do líder. No entanto, equipes ainda se enfrentarão duas vezes na Bundesliga

Com o resultado, o Borussia subiu para a quarta colocação, agora com 19 pontos, a 10 do líder Bayern de Munique, que já venceu na rodada. Os rivais, aliás, se enfrentam no próximo sábado (30), em Dortmund, às 14h30 (horário de Brasília). Dessa forma, a desvantagem pode cair para sete pontos. Já o Freiburg encontra-se em sétimo, com dois pontos a menos.

Sem grandes sustos, o Borussia venceu o Freiburg por 4 a 0, neste sábado (23), em Dortmund. O confronto foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Alemão/Bundesliga, e contou com gols de Beier, Nmecha, Brandt e Gittens, dois em cada tempo.

O time da casa abriu o placar logo aos 7. Bensebaini deu lindo passe para Beier invadir a área e marcar na saída do goleiro. O Freiburg respondeu aos 24, em bela finalização de Lucas Holer de fora da área, parando na trave. O Borussia, então, acordou, e ampliou aos 40, com Nmecha. Ele recebeu passe de Gittens e, marcou um belo gol da entrada da área, no canto esquerdo.

A situação do Borussia ficou ainda mais confortável três minutos depois. Afinal, Osterhage recebeu dois amarelos em menos de cinco minutos e foi expulso. A segunda falta, inclusive, foi na entrada da área. Brandt cobrou com perfeição e fez 3 a 0 para o Dortmund. Os donos da casa deram números finais com Gittens, aos 32 minutos, após driblar um marcador dentro da área e chutar cruzado. No último minuto, Adamu foi expulso, deixando os visitantes com dois a menos.

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Sexta-feira (22/11)

Bayern de Munique 3×0 Aurgsburg

Sábado (23/11)

Borussia Dortmund 4 x 0 Freiburg

Wolfsburg 1 x 0 Union Berlin

Leverkusen 5 x 2 Heidenheim

Stuttgart 2 x 0 Bochum

Hoffenheim 4 x 3 RB Leipzig

Eintracht x Werder Bremen – 14h30

Domingo (24/11)

Holstein Kiel x Mainz 05 – 11h30

Monchengladbach x St. Pauli – 13h30