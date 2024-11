Wesley celebra série invicta do Inter: ‘Foco é mantê-la o máximo possível’

O atacante Wesley é uma das peças do elenco do Internacional com mais destaque neste período. Ele, aliás, foi o autor do gol do resultado positivo sobre o Cruz-Maltino, celebrou a série invicta e apontou que representa um incentivo para o time nos últimos compromissos da Série A.

O Inter vive o seu melhor momento da temporada nesta reta final do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha deu sequência à fase positiva com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, na última quinta-feira (21), em São Januário. Assim, o Colorado alcançou a marca de 15 partidas de invencibilidade, sendo 11 triunfos.

Posteriormente, o atacante esclareceu as situações em que o Colorado falhou no primeiro tempo. Ainda por cima, ressaltou que a equipe soube identificar esses erros e corrigi-los na etapa complementar. Por isso, conseguiu assegurar a vitória.

“Como citei no intervalo do jogo, nós voltaríamos para acertar algumas coisas. Acho que já tínhamos total controle no primeiro tempo, apesar de não termos tido chances claras. No segundo tempo, voltamos com um pouco mais de volume de jogo e controlamos a partida, conseguimos fazer o gol e sair com a vitória, que era nosso objetivo”, acrescentou o camisa 21.