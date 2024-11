Reencontro de técnico, crias e briga pela Libertadores: Corinthians e Vasco se enfrentam

Equipes vão entrar em campo neste domingo (24) pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro em busca de vaga na competição internacional Crédito: Jogada 10

Neste domingo (24), o Vasco visita o estádio de Itaquera para enfrentar o Corinthians em um duelo decisivo na luta por uma vaga na Libertadores. O Timão ocupa a nona colocação com 44 pontos, enquanto o time carioca está em décimo, com 43 pontos. O jogo será pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o confronto também marca o reencontro da família Díaz com o Cruz-Maltino. O técnico Ramón Díaz, demitido pelo Vasco em abril deste ano, assumiu o comando do Corinthians logo em seguida. Sob o comando de Rafael Paiva, o time carioca, que venceu apenas dois dos últimos 14 jogos entre Copa do Brasil e Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do embate técnico, o jogo traz reencontros de jogadores. Do lado do Corinthians, estarão Pedro Raul, que teve passagem apagada pelo Vasco em 2023, e Talles Magno, revelado pela base vascaína e agora defendendo o clube paulista. Pelo lado do Cruz-Maltino, estarão Lucas Piton e o zagueiro João Victor, ambos revelados pelo Parque São Jorge. Já Adson, outro jogador corintiano, está lesionado, portanto, será desfalque na partida.