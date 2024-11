Interino Leandro Zago fala sobre carreira e preparação para último jogo do Santos no ano

Já campeão da Série B do Brasileiro, Peixe segue preparação para última partida da temporada contra o Sport, domingo, no Recife

Já campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos segue sua preparação para última partida da temporada. O adversário será o Sport neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife. O interino Leandro Zago comentou sobre a carreira e os ajustes finais para a despedida santista da Segunda Divisão. Confira o vídeo!