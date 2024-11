Galoppo começa a enxergar fim de ciclo no São Paulo

Contratação mais cara da história do São Paulo, Galoppo pode não defender mais o clube. Contratado em julho de 2022 sob grande expectativa, o jogador se lesionou nesta reta final de temporada e pode encarrar o ciclo no Tricolor Paulista de vez.

O meia passou por uma artroscopia no joelho esquerdo na tarde desta quarta-feira (20/11). Embora o clube não adote a postura de divulgar prazo para recuperação dos seus atletas, a tendência de retorno é de, no máximo, quatro semanas. Assim, ele não joga mais nesta temporada, que termina em 8 de dezembro.

O argentino deve procurar um novo clube para 2025. A provável permanência de Luis Zubeldía, no ano que vem, deve selar a saída de Galoppo. Afinal, o meia perdeu muito espaço com a chegada do treinador. Com o compatriota no banco, jogou 16 vezes, a maioria delas depois de começar entre os reservas.

Além disso, Galoppo também sofreu com lesões em sua passagem no São Paulo. Dores no pé direito o afastaram dos campos por sete partidas, em julho. Já em 2023, quando vivia sua melhor fase no clube e chegou a ser artilheiro do Campeonato Paulista, o meia sofreu uma grave lesão em um dos joelhos. A contusão o tirou de quase todo o restante da temporada.

Galoppo de saída do São Paulo?

Em 2024, o jogador chegou a ser procurado por Boca Juniors e Rosário Central, mas decidiu ficar no São Paulo. O plano era recuperar seu espaço e, futuramente, se transferir para a Europa. Contudo, um retorno ao futebol argentino, desta vez, não está descartado.