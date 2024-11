Fluminense vai usar patch do Dia da Consciência Negra contra o Fortaleza

O Fluminense vai entrar em campo para enfrentar o Fortaleza nesta sexta-feira (22), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), com um patch especial em seu uniforme. Trata-se de uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado nacionalmente no dia 20 de novembro, com um punho cerrado e a frase “Herdeiros de Chico Guanabara”.

Além disso, o Tricolor irá lançar um copo especial. O clube irá vendê-lo nas lojas e por meio de vendedores ambulantes no estádio, durante o confronto com o Leão do Pici.