Encontros com Beckham e Neymar a jogo com Ronaldinho: todos lances do leilão de Ronaldo Fenômeno

Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, organizaram uma noite em que luxo e generosidade se fundiram na imponente sede do Clube Monte Líbano, em São Paulo. O casal arrecadou mais de R$ 10 milhões em apoio à ‘Fundação Fenômenos’, que pertence ao craque, durante o leilão beneficente ‘O Galáticos’ na última quinta-feira (21). O evento contou com nomes e lances de peso no cenário brasileiro. Um comprador anônimo arrematou o primeiro item da noite por R$310 mil: uma camisa da Seleção autografada por Pelé, Neymar e Fenômeno. Luciano Huck chegou a oferecer R$220 mil pelo uniforme. O evento, aliás, serviu muito bem aos colecionadores. Isso porque outros dois lotes envolveram camisa do último jogo do Rei do Futebol com sua assinatura, vendida por R$ 360 mil, e camiseta da Canarinho autografa por 18 campeões do mundo. Entre eles: Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos e Rivaldo.

Luciana Gimenez apresentou um dos itens mais disputados do evento, que envolvia um jantar exclusivo com Ronaldo, Celina e Sabrina Sato. Com lance inicial de R$ 50 mil, a concorrência foi tamanha que o prêmio acabou vendido em dois lotes – cada um por R$ 510 mil.

Encontros com jogadores O terceiro lote da noite envolvia uma experiência única nos Estados Unidos. Valeu um encontro privado com David Beckham, além de um tour pelo CT e estádio do Inter Miami, com direito a assistir um jogo do time de Messi no local. O item acabou arrematado por Tati Barbieri pelo valor de R$ 1,1 milhão. Em outo lote, uma vivência europeia. O pacote vendido por R$ 180 mil incluía convites VIPs para o jogo Valladolid x Real Madrid, um jantar com Ronaldo e sua esposa, além de uma visita surpresa ao Estádio Santiago Bernabéu. Já o 12º lote valia uma experiência com Vini Jr., do Real Madrid, também com encontro exclusivo e uma camisa autografada pelo elenco do clube espanhol – por R$ 120 mil. Outro vencedor ganhou a oportunidade de se encontrar com Neymar, na Arábia Saudita, para acompanhar um jogo do Al-Hilal no camarote. O lote custou R$ 200 mil.

Mas teve, também, encontros com astros brasileiros em solo nacional. O oitavo lote tinha como objetivo marcar a reinauguração do Estádio do Pacaembu e ofereceu a chance de jogar no time de Ronaldinho contra a equipe de Cafu. Além da vaga na partida, o vencedor também levou dois convites para um jantar de gala, ingressos de camarote e uma festa pós-jogo. O lote custou R$ 100 mil ao ganhador. Casa de Ronaldo Fenômeno O sexto lote trouxe emoções além do futebol. O pacote valia chance de disputar uma partida de tênis com os renomados Thiago Monteiro e Bruno Soares, na casa de Ronaldo Fenômeno. Além disso, o vencedor também garantiu um encontro com o astro brasileiro e uma raquete autografada por Jannik Sinner. Isso tudo por R$ 110 mil. O casal Rafa Brites e Felipe Andreolli apresentaram outro lote relacionado ao tênis, o 13º da noite. O vencedor ganhou uma camisa comemorativa e uma raquete autografada por Gustavo Kuerten, o Guga. O item, aliás, mexeu com o brio e levou às emoções até o final, quando Ronaldo e Galvão Bueno o adquiriram por R$ 120 mil.