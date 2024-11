Cruzeiro: Fernando Diniz define time para a final da Copa Sul-Americana

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, definiu a escalação para a final da Copa Sul-Americana, que ocorrerá neste sábado (23), às 17h (de Brasília), contra o Racing-ARG.

A imprensa teve acesso aos primeiros minutos do treino desta sexta-feira, que consistiu apenas no aquecimento. A segunda atividade do time aconteceu no estádio Sportivo Luqueño, em Luque, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai.