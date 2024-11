Cristiano Ronaldo marca, mas Al-Nassr perde de virada no Saudita

O Al-Nassr perdeu grande chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira (22), a equipe foi derrotada por 2 a 1, em casa, para o Al-Qadisiya. Cristiano Ronaldo, mais uma vez, marcou o gol dos anfitriões, com Quiñones e Aubameyang virando o marcador.

Com o resultado adverso, o Al-Nassr permanece em terceiro, com 22 pontos, a seis do líder Al-=Hilal. O Al-Qadisiya chegou à mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate. Assim, a equipe está na quinta posição.