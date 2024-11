Candidato à presidência do Palmeiras acusa Leila Pereira de fake news

Candidato de oposição à presidência do Palmeiras, o advogado Savério Orlandi acusou a adversária e atual presidente do Palmeiras, Leila Pereira, de divulgar fake news. A eleição do Verdão acontece no próximo domingo (24).

Na ocasião, Orlandi disse que a candidata mentiu quanto a um caso que aconteceu em 2009, quando era diretor de futebol. Na ocasião, o empresário Marcelo Ortiz depositou R$ 200 mil na conta de Gilberto Cupulla, vice-presidente de futebol do Palmeiras, na época. Cupulla afirmou que o dinheiro foi utilizado para pagar uma dívida do clube com ele.