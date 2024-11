Brasileira paga valor milionário por jantar com David Beckham

Um jantar com David Beckham foi arrematado em um leilão por uma brasileira, que fez a oferta em um evento beneficente organizado por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks. O preço? Impressionantes R$ 1,1 milhão.

A influenciadora Tati Barbieri foi a responsável por arcar com o alto valor para ter a oportunidade de se encontrar com o ex-ídolo do Real Madrid. Determinada a conquistar o prêmio, Tati influenciou seu marido, o empresário Roman Shpigel, a comprar a experiência.