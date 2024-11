Botafogo chega a cinco jogos sem marcar no returno do Brasileirão

O Botafogo foi a equipe que balançou as redes em todas as rodadas do 1° turno do Campeonato Brasileiro. No entanto, no returno o Alvinegro chegou a cinco jogos sem conseguir marcar gols no empate em 0 a 0 contra o Atlético Mineiro na última rodada.

Além disso, o outro empate sem gols foi na rodada anterior, contra o Cuiabá. E, dessa forma, com dois empates em sequência, o clube carioca acabou vendo a vantagem na liderança diminuir para dois pontos. As outras três partidas em que o Botafogo passou em branco foi contra o Bahia, Cruzeiro e Grêmio.