Arsenal x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

Mais uma partida decisiva na briga pelas primeiras posições da Premier League 2024/25. Neste sábado (23), o Arsenal recebe o Nottingham Forest às 12h (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e os donos da casa querem aproveitar a pausa para a Data Fifa para voltar a vencer na competição.

Como chega o Arsenal

O Arsenal vive seu pio momento na temporada e não vence há quatro rodadas na Premier League. Ao todo, foram duas derrotas e dois empates e os Gunners se distanciaram da briga pelo título do Campeonato Inglês. No momento, o clube londrino é o quarto colocado com 19 pontos, nove a menos que o líder Liverpool. Além disso, o Arsenal pode sair do G-6 em caso de novo tropeço na Premier League.

A boa notícia, no entanto, é que o técnico Mikel Arteta poderá contar com o retorno de alguns jogadores recuperados de lesão. São os casos de Calafiori, Declan Rice, Saka, Sterling e Tomiyasu.

Contudo, Ben White, Tierney e Trossard seguem fora.