Vegetti admite vergonha com mais uma derrota do Vasco no Brasileirão

O Vasco perdeu para o Internacional, em São Januário, nesta quinta-feira (21), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time acumulou o terceiro jogo consecutivo sem vitória, após as derrotas para Botafogo e Fortaleza, ambos fora de casa.

Ao final da partida, o atacante Vegetti, que não marca desde setembro — quando fez gol no empate contra o Cruzeiro, no Mineirão — falou sobre o sentimento de vergonha diante de mais um resultado negativo do Cruz-Maltino.