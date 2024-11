Vasco x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Vasco e Internacional, enfim, voltarão a campo. Será nesta quinta-feira (21), pela 34ª rodada do Brasileirão, em São Januário. O apito inicial será às 20h (de Brasília). Para o Vasco, que vem em décimo após a vitória do Corinthians, nesta quarta (20), uma vitória pode valer muito. Isso porque seguirá na briga por vaga à Libertadores. . Já o Colorado, em quinto, com 59, ainda luta pelo título. A equipe de Roger Machado vem de 14 jogos de invencibilidade na temporada. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, com a Jornada Esportiva começando às 18h30 (de Brasília) com o tradicional pré-jogo. Assim que a bola rolar, Aldo Luiz estará na narração.