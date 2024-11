Vasco consegue liberação para ampliar capacidade de São Januário

Assim, a capacidade, que durante o ano de 2024 ficou em 20.419 pessoas, será de 21.419 torcedores para os três jogos finais da equipe no Brasileirão neste ano. Além, é claro, do jogo contra o Colorado, também terão outros dois duelos. Será contra Atlético-GO, no dia 30, pela 36ª rodada, e contra o Atlético-MG, pela 37ª, no dia 3 de dezembro.

O Vasco conseguiu a liberação formal do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para aumentar a capacidade de São Januário. A confirmação veio por parte do próprio clube, que divulgou a informação em suas redes sociais nesta quinta-feira (21). Dia, aliás, em que o Cruz-Maltino enfrenta o Inter no seu estádio.

Existe, inclusive, a expectativa de que estes sejam os três últimos jogos do “velho” São Januário. Segundo Pedrinho, presidente do Vasco, porém, é possível que o clube realize seus jogos do Carioca de 2025 no estádio. Isso porque a reforma do complexo vascaíno pode ficar apenas para o segundo semestre.

Confira o texto divulgado pelo Vasco

“O Vasco da Gama informa que a partir de uma série de ações adotadas da diretoria do clube, nesta data, obteve autorização formal do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para ampliação da capacidade máxima de São Januário para 21.419 torcedores. Por conta disso, a partir das 17h30, uma nova carga de 1.000 ingressos para a partida de hoje estará disponível para venda.”