Valencia terá ação solidária em primeiro jogo após enchentes na Espanha

Após as enchentes que assolaram a Espanha no último mês, o Valencia irá retornar aos gramados pelo Campeonato Espanhol. Assim, a equipe, que teve três partidas adiadas por causa da tragédia, entra em campo neste sábado (23), no estádio Mestalla. O confronto será diante do Betis, pela 14ª rodada, às 10h (horário de Brasília).

Além disso, o time utilizará um uniforme especial idealizado para homenagear os afetados pelas enchentes. Ele será todo preto, sem patrocinadores e com a mensagem de apoio “Amunt valencianos”, ou seja, “vamos valencianos”, em português. O clube irá doar todas as camisas para ajudar as famílias das vítimas com o lucro (também da bilheteria).