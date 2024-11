Rômulo volta a ganhar chance no Palmeiras: ‘Continuar trabalhando’

Meia entrou no segundo tempo do duelo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, e elogiou determinação da equipe para virar jogo em Salvador

O meia Rômulo voltou a ganhar minutos nesta quarta-feira (20), na vitória do Palmeiras por 2 a 1 em cima do Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entrou no segundo tempo e ajudou a equipe na virada em Salvador, que deixa o Verdão vivo na briga pelo título.