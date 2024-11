Palmeiras, agora, depende apenas de si para ser tri brasileiro

Verdão corta diferença para o líder Botafogo para dois pontos e depende das próprias forças para conquistar o torneio nacional mais uma vez Crédito: Jogada 10

O Palmeiras voltou a depender apenas de si mesmo para ser campeão brasileiro. Primeiro, venceu o Bahia por 2 a 1, em Salvador. Depois, secou o Botafogo, que ficou no empate sem gols com o Atlético-MG, no Independência. Os paulistas, assim, diminuíram a diferença do Glorioso para apenas dois pontos, faltando quatro jogos para o fim da competição nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com um duelo direto para disputar com o Botafogo ainda, o Palmeiras depende apenas de si mesmo para ser tricampeão brasileiro. Se vencer todos os jogos restantes, o Verdão fica com o título, independentemente dos resultados do atual líder da competição. Isso porque o Alviverde terminaria a competição com um ponto a frente do Glorioso.

Além do duelo direto contra o Botafogo, no Allianz Parque, o Palmeiras terá duelos contra o Atlético-GO e Cruzeiro, fora de casa, além de um embate contra o Fluminense, diante de seus torcedores. Por outro lado, o clube carioca terá duelos contra Vitória e São Paulo, no Nilton Santos, e um embate contra o Internacional, no Beira-Rio. Além, é claro, do confronto direto contra o Palmeiras, no Allianz. “Nesta reta final o que conta é ganhar. Estamos fazendo uma campanha melhor que a do ano passado, mas o Botafogo está fazendo uma campanha brilhante”, disse Abel Ferreira, após o embate contra o Bahia.