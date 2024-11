Filha de Neymar aparece descabelada, encanta a web e arranca risadas do pai

Mavie completou um ano no último mês e agora Neymar posta todas as evoluções da pequena

Com apenas um ano de vida, Mavie já é uma estrela nas redes sociais. No mês passado, a pequena celebrou seu aniversário de um ano. Desde então, tanto Neymar quanto Bruna Biancardi têm compartilhado momentos especiais do dia a dia da filha. Entre as postagens, destacam-se registros de suas primeiras tentativas de andar e palavras carinhosas como “tetê”.

Neymar investe em nova mansão de luxo no Oriente Médio

Neymar não para de ampliar seu portfólio de imóveis de alto padrão. Após adquirir uma cobertura exclusiva no luxuoso Bugatti Residences by Binghatti, em Dubai, o jogador investiu recentemente no The Red Sea Project, um resort paradisíaco localizado na Arábia Saudita.

O craque desembolsou cerca de 50 milhões de dólares (aproximadamente R$ 300 milhões) para adquirir um bangalô no empreendimento, um dos mais ambiciosos e sofisticados da região. Neymar tem se destacado como um investidor estratégico no mercado imobiliário de luxo no Oriente Médio.

Curiosamente, essa nova aquisição aconteceu pouco depois de ele comemorar o aniversário de sua filha Mavie. O The Red Sea Project promete ser um marco na indústria de turismo de luxo, reforçando o interesse do jogador em alinhar seus investimentos à vida que constrói no exterior.