‘Malandragem’ de Veiga chama atenção em gol diante do Bahia

A ”malandragem” de Raphael Veiga chamou a atenção na vitória do Palmeiras em cima do Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia marcou um golaço de falta no primeiro tempo que empatou o duelo na ocasião. Contudo, antes da cobrança, o jogador foi bastante ”esperto” ao arrumar a bola.