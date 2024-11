Thiago Almada pega jatinho para se reapresentar ao Botafogo

Jogador estava com a seleção da Argentina e já está com a delegação em Belo Horizonte para partida contra o Atlético Mineiro

Como ficou no banco de reservas nos dois compromissos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, ou seja, não atuou, existe a possibilidade de o meia ser titular no confronto contra o Galo.

O meia Thiago Almada pegou um jatinho para se reapresentar para a partida do Botafogo contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (20), em Belo Horizonte. O jogador estava com a seleção da Argentina nos últimos 10 dias.

Almada é uma das peças importantes do elenco do Alvinegro. O jogador vem se destacando na equipe de Artur Jorge e, por isso, não deve ficar fora do jogo.

Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que as equipes voltam a estar frente a frente no próximo dia 30, para a decisão da Libertadores.

Em busca também do título do Brasileirão, o Alvinegro precisa vencer a equipe mineira para seguir com vantagem na liderança e, assim, conquistar de forma antecipada o título da competição. Afinal, existe a possibilidade de o Botafogo levantar dois títulos em quatro dias na próxima semana, caso conquiste três vitórias no campeonato nacional e consiga o triunfo contra o Atlético Mineiro na final da competição internacional.